Sostanza urticante spruzzata in una scuola a Milano, evacuati studenti e dipendenti: 5 persone intossicate

Nella giornata di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, una scuola di Milano è stata evacuata. Qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante e questo ha causato allarme e l’intervento dei soccorsi. Cinque persone risultano intossicate. Nessuno è in grave pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, un centinaio di persone – tra studenti, docenti e collaboratori scolastici – sono stati evacuati da un istituto secondario di primo grado, la scuola Gerolamo Cardano, che si trova in via Giulio Natta al civico 11 a Milano. L’episodio è avvenuto alle 10.30. Qualcuno ha spruzzato, infatti, una sostanza urticante. Sono stati chiamati i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, in particolare gli esperti del nucleo NBCR, che hanno evacuato il secondo piano dell’edificio scolastico e svolto tutti i controlli del caso. Presenti anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

I medici e i paramedici, arrivati con due ambulanze e un’automedica, hanno soccorso cinque persone che risultano lievemente intossicate. Nessuno, infatti, è in pericolo di vita. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno svolto le operazioni di controllo e bonifiche, che si sono concluse senza criticità. Sembrerebbe che, proprio ieri mattina, si era verificato un episodio simile. E anche ieri alcuni studenti che erano dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili.

