venerdì, Dicembre 12, 2025
InternazionaleVigili del fuoco

VIDEO – 4 bambini e 1 adulto morti nell’incendio di un camper in California

PORTERVILLE, California (KFSN) – Un incendio scoppiato in un camper ha causato la morte di un padre e dei suoi quattro figli nella Central Valley della California.

Il capo dei vigili del fuoco di Porterville, Bryan Cogburn, ha dichiarato che le squadre sono intervenute in seguito alle segnalazioni di un incendio strutturale nei pressi di Poplar e Indiana.

“Pochi minuti dopo essere arrivati ​​sulla scena, le nostre squadre erano all’interno della struttura per effettuare ricerche e operazioni di incendio e, nel giro di pochi minuti, sono riuscite a estrarre tutte e cinque le vittime”, ha affermato.

