lunedì, Dicembre 15, 2025
Vigili del fuoco

Auto in fiamme a Palermo, vigile del fuoco libero estrae 4 feriti

Il Faro
Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sulla Palermo Sciacca, all’altezza del carcere Pagliarelli, per un incidente stradale: uno scontro frontale che ha interessato due vetture, che a seguito dell’incidente sono andate in fiamme.

Grazie all’intervento di un pompiere fuori servizio che passava dal luogo dell’incidente, le persone ferite rimaste all’interno delle autovetture, sono state estratte prima di essere coinvolte dalle fiamme. Le persone ferite risultano essere quattro e sono state affidate alle cure del 118. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

