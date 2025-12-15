Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

GAGLIOLE (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco di Camerino sono intervenuti alle ore 14:00 circa in località Basciano, nel comune di Gagliole, per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, tra cui uno scuolabus con a bordo alcuni ragazzi, rimasti illesi.

Due persone sono rimaste ferite all’interno di un’autovettura; una di esse è stata estratta dai Vigili del fuoco in collaborazione con il personale sanitario del 118.

Sul posto le forze dell’ordine



CIVITANOVA MARCHE (MC) – INTERVENTO IN AMBITO PORTUALE – I Vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova Marche sono intervenuti intorno alle ore 14:30, su richiesta della Capitaneria di Porto, per un motopeschereccio che stava imbarcando acqua.

La squadra ha operato utilizzando pompe a immersione per la rimozione dell’acqua dallo scafo.

L’intervento si è concluso alle ore 17:26: il motopeschereccio è stato completamente svuotato, rimorchiato dalla motovedetta della Capitaneria di Porto e portato in secca.

