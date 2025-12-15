lunedì, Dicembre 15, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Interventi sul territorio marchigiano

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

GAGLIOLE (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco di Camerino sono intervenuti alle ore 14:00 circa in località Basciano, nel comune di Gagliole, per un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, tra cui uno scuolabus con a bordo alcuni ragazzi, rimasti illesi.
Due persone sono rimaste ferite all’interno di un’autovettura; una di esse è stata estratta dai Vigili del fuoco in collaborazione con il personale sanitario del 118.
Sul posto le forze dell’ordine

Dal Comando di Macerata

———————–

CIVITANOVA MARCHE (MC) – INTERVENTO IN AMBITO PORTUALE – I Vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova Marche sono intervenuti intorno alle ore 14:30, su richiesta della Capitaneria di Porto, per un motopeschereccio che stava imbarcando acqua.
La squadra ha operato utilizzando pompe a immersione per la rimozione dell’acqua dallo scafo.
L’intervento si è concluso alle ore 17:26: il motopeschereccio è stato completamente svuotato, rimorchiato dalla motovedetta della Capitaneria di Porto e portato in secca.

Dal Comando di Macerata

Potrebbe anche interessarti

Incidente stradale – un auto si è ribaltata sulla sede stradale

Il Faro

101° corso Allievi Vigili del Fuoco – informativa.

Il Faro

Avviso di pubblicazione del decreto di rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *