Intossicazione da monossido: famiglia di cinque persone (tre bimbi) in ospedale in codice rosso

Sospetta intossicazione da monossido di carbonio a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia nell’entroterra genovese. Poco prima delle ore 17 di lunedì 15 dicembre 2025 è stato lanciato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi in casa per una famiglia composta da cinque persone.

Sul posto il 118 ha inviato ambulanze della Croce Verde Busalla e Croce Rossa Ronco Scrivia, l’automedica Golf 7 e i vigili del fuoco per gli accertamenti sulle cause dell’intossicazione, forse per un malfunzionamento di un impianto domestico.

Tre bambini tra i quattro e gli otto anni sono stati portati al Gaslini accompagnati dal papà di circa 35 anni, per il quale sarà poi valutato l’eventuale trasferimento al San Martino, dove invece è stata già accompagnata la madre, 30enne. Tutti e cinque sono in codice rosso.