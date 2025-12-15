Spread the love

Si è reso necessario un intervento di soccorso tecnico urgente nella tarda serata di ieri sull’autostrada A9 Lainate–Como–Chiasso, in direzione Milano.

L’allarme è scattato intorno alle 23, poco dopo l’innesto di Fino Mornasco, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura. Nell’impatto l’auto si è ribaltata e una persona è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto all’estrazione del ferito, il personale sanitario del 118 con due ambulanze, l’equipe medica dell’elisoccorso e un’auto infermieristica. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto autostradale in direzione Milano è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili rallentamenti. Le condizioni della persona soccorsa non sono state rese note.

https://www.comocity.it/maxi-incidente-in-autostrada-auto-ribaltata-sulla-a9-persona-incastrata/