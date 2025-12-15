Notte di fuoco a Borgo San Sergio, rogo distrugge auto e moto

Spread the love

Qualche minuto dopo le ore 4 di oggi, 15 dicembre 2025, i Vigili del fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti in via Grego, a Borgo San Sergio (TS), per l’incendio di alcuni automezzi all’interno di un’autorimessa annessa a un condominio. Sul posto ha operato la squadra del distaccamento di Muggia, supportata da un’autobotte giunta dalla sede centrale del comando giuliano. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto a estinguere le fiamme, utilizzando anche schiuma antincendio. Una volta spento il rogo, i soccorritori hanno effettuato la bonifica dell’area e dei mezzi coinvolti: quattro motocicli e sette autovetture. Di queste, cinque sono state completamente avvolte dalle fiamme, mentre due hanno riportato danni. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, per quanto di competenza.

