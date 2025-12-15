lunedì, Dicembre 15, 2025
Ultimo:
cronacaincidenti sul lavoro

Potenza, operaio di 67 anni muore a Viggiano sotto un carico di terra

Il Faro
Un 67enne è morto a Viggiano, in provincia di Potenza, in un infortunio sul lavoro durante lo scarico di materiale dal cassone di un automezzo. L’uomo, che conduceva il mezzo, è stato trovato sotto un cumulo di terra, proprio dietro il cassone di un ribaltabile con cui il materiale era stato trasportato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Viggiano, gli ispettori della sicurezza degli ambienti di lavoro dell’azienda sanitaria di Potenza (Asp), i vigili del fuoco e il 118. Non è stato possibile salvare la vittima. La dinamica è in fase di accertamento. Procedono i carabinieri, delegati dalla Procura di Potenza che ha disposto i primi accertamenti preliminari sul posto. Si stabilirà, inoltre, se procedere all’autopsia.

