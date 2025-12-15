Scoppia incendio in una casa di Cesenatico: colonna di fumo altissima, muore donna di 55 anni

Spread the love

Le chiamate ai soccorsi sono partite quasi in contemporanea. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico e quattro squadre dei Vigili del fuoco provenienti anche da Cesena e Forlì. I pompieri sono riusciti a entrare nell’abitazione passando da una finestra e hanno individuato la donna priva di sensi, intrappolata all’interno. Estratta in condizioni critiche, è stata affidata ai sanitari che hanno tentato a lungo di rianimarla sul posto.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, Fabiola è stata ricoverata in condizioni disperate. I parametri vitali erano già fortemente compromessi e, nonostante le cure, il suo quadro clinico è peggiorato nel corso delle ore. La donna è deceduta nella mattinata successiva, con ogni probabilità a causa di una grave intossicazione da fumo.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio dei Vigili del fuoco c’è un possibile malfunzionamento della canna fumaria, da cui si sarebbero sprigionate le fiamme. L’abitazione ha riportato danni ingenti ed è stata dichiarata inagibile. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per tutta la notte e anche nella giornata successiva, mentre la Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

