Strage in autostrada, 12 morti della stessa famiglia: tornavano da un matrimonio

Una serata di festa si è trasformata in una tragedia senza precedenti per un intero villaggio del Kenya. Dodici persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sono morte in un incidente stradale devastante mentre rientravano da un matrimonio. Viaggiavano a bordo di un pulmino insieme ad altri invitati quando, lungo una delle principali arterie della zona, il mezzo è stato travolto da due camion, spezzando in pochi istanti un momento di gioia condivisa.

Quella che doveva essere una notte di musica e celebrazioni si è così trasformata in una strage familiare che ha scosso la comunità locale e riacceso i riflettori sulla sicurezza delle strade in Kenya. La notizia è stata riportata dai media locali e confermata dalle autorità della contea.