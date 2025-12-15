VIDEO – Esplosione di gas provoca un grosso incendio – 6 persone ferite in un quartiere della California

Spread the love

SAN FRANCISCO — Un’esplosione di gas ha provocato un grave incendio in un quartiere della Bay Area di San Francisco dopo aver distrutto almeno un’abitazione, fatto saltare le finestre e tremare le case vicine. Sei persone sono state trasportate in ospedale.

Un drammatico filmato mostra una casa nella zona di Hayward, sotto un cielo azzurro, quando improvvisamente esplode, sputando in aria pezzi di legno e altri detriti, mentre si alzava una nuvola di fumo.

Le informazioni preliminari indicano che l’ incendio ha interessato un’area di circa 500 metri quadrati, originatosi in uno dei container all’interno del complesso commerciale.

Tre strutture su due lotti separati sono state gravemente danneggiate, ha dichiarato Ryan Nishimoto, vice capo dei vigili del fuoco della contea di Alameda. Alcuni dei 75 vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto ritirarsi momentaneamente quando hanno avvertito scosse elettriche provenienti dai cavi elettrici caduti sul sito.

La causa dell’incendio e l’entità dei danni materiali sono ancora in fase di accertamento. Per spegnere l’incendio sono state inviate otto unità antincendio, una squadra di comando e un gruppo operativo.

FIRERESCUE1.COM