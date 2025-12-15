VIDEO – Macerata, il Babbo Natale dei vigili del fuoco ha portato i regali ai piccoli pazienti di Pediatria

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI MACARATA

Si è rinnovata la tradizionale visita da parte del personale dei Vigili del fuoco ai reparti di pediatria dell’Ospedale Generale Provinciale di Macerata. Iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata, coordinati dal Comandante Leonardo Rampino, la società Clementoni S.p.A., azienda del territorio leader nella produzione di articoli per bambini, e la disponibilità del personale dell’ospedale ad accogliere tale iniziativa.

Mediante l’utilizzo dell’autoscala, i piccoli pazienti hanno potuto ammirare dalle vetrate dei reparti i Vigili del fuoco impegnati in tecniche speleo alpino fluviale, donando ai bambini un momento di stupore e di distrazione.

Successivamente, nel rispetto delle norme sanitarie, il personale con il Babbo Natale dei Vigili del fuoco, ha consegnato ai piccoli pazienti presenti in reparto i regali donati dalla società Clementoni. Oltre ad offrire un momento di gioia e divertimento, l’evento ha avuto l’obbiettivo di portare un messaggio di vicinanza e di solidarietà ai piccoli pazienti dell’ospedale.

La visita è stata accolta con grande entusiasmo, anche dal personale sanitario dei reparti e il ringraziamento ricevuto ha rappresentato un significativo coronamento dell’evento.