mercoledì, Dicembre 17, 2025
Fiume esonda e devasta tutto: 20 morti e 24 dispersi

La regione orientale della Bolivia, in particolare la zona di Santa Cruz, è alle prese con le conseguenze di una catastrofica inondazione causata dallo straripamento del fiume Pirai

Il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 20, con almeno altre due dozzine di persone ancora disperse, mentre le squadre di soccorso faticano a raggiungere le comunità isolate. Le forti piogge, iniziate nelle prime ore del 13 dicembre, hanno lasciato migliaia di persone in urgente bisogno di aiuti, con centinaia di famiglie rimaste senza casa e sfollate. La situazione rimane drammatica mentre proseguono gli sforzi di soccorso.

https://www.travelandtourworld.com/news/article/bolivia-floods-devastate-santa-cruz-death-toll-rises-to-20-two-dozen-missing-hundreds-displaced/

