Incendio in un appartamento del centro città: una persona finisce in ospedale

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di martedì 16 dicembre in un appartamento situato in via Bezzecca, nel centro di Lecco.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando le fiamme hanno interessato l’abitazione provocando denso fumo. Sul posto è intervenuto tempestivamente il comando dei vigili del fuoco con un dispiegamento significativo di mezzi: un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala, oltre al funzionario di servizio.

Le operazioni di spegnimento hanno permesso di mettere rapidamente sotto controllo l’evolversi dell’incendio. Una persona presente nell’appartamento è rimasta intossicata a causa dell’inalazione di fumo. Presa in carico dal personale sanitario, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso e le cure necessarie.