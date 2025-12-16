Interventi sul territorio comasco
VIGILI DEL FUOCO DI COMO
ore 7.25 intervento per tamponamento tra tre vetture in galleria Cernobbio. Nessun ferito. Corsia direzione Como momentaneamente a senso unico alternato. In posto VVF Como
———————————
ore 2.10 intervento di soccorso tecnico urgente della prima partenza della sede centrale di via Valleggio per incidente stradale, auto nel torrente Cosia in Via Pannilani a Como altezza del ponticello. Una persona, conducente, illesa. Dinamica in fase di accertamento