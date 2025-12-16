mercoledì, Dicembre 17, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Interventi sul territorio comasco

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

ore 7.25 intervento per tamponamento tra tre vetture in galleria Cernobbio. Nessun ferito. Corsia direzione Como momentaneamente a senso unico alternato. In posto VVF Como

ore 2.10 intervento di soccorso tecnico urgente della prima partenza della sede centrale di via Valleggio per incidente stradale, auto nel torrente Cosia in Via Pannilani a Como altezza del ponticello. Una persona, conducente, illesa. Dinamica in fase di accertamento

