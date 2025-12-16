Livigno: precipita da un ponteggio, grave operaio di 64 anni

Spread the love

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Livigno. Un operaio di 64 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponteggio da un’altezza di circa cinque metri all’interno di un cantiere edile lungo la strada statale 301.

L’allarme è scattato attorno alle 15.13. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto durante alcune operazioni di lavoro, riportando traumi giudicati di una certa gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu, con un’ambulanza e l’automedica, oltre all’elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato, l’operaio è stato trasferito all’ospedale Morelli di Sondalo in codice giallo.

Le sue condizioni sono piuttosto serie, ma – stando a quanto si apprende – non dovrebbe versare in pericolo di vita. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tirano, i vigili del fuoco di Sondrio e gli operatori di ATS Montagna per gli accertamenti di competenza. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e verificando il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere.

