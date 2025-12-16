Lucignano: fuoristrada di traverso sulla sede stradale, conducente portato in ospedale

Spread the love

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, nel primo pomeriggio di oggi per un incidente stradale avvenuto nel Comune di Lucignano, in via del Rosario.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura di tipo fuoristrada si è ribaltata su un fianco mentre era in marcia, rimanendo di traverso sulla sede stradale. All’interno del mezzo si trovava il solo conducente, un uomo di 62 anni, rimasto incastrato nell’abitacolo.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estrazione del ferito, utilizzando le attrezzature in dotazione. L’uomo è stato quindi immobilizzato ed estricato in collaborazione con il personale dell’Emergenza Sanitaria, giunto sul posto con un’ambulanza.

L’allarme al 118 ASL Toscana Sud Est è stato attivato intorno alle 15.00. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata di Foiano della Chiana, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine di Cortona. Dopo le prime cure, il conducente è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Arezzo.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, in attesa dei rilievi di legge da parte della Polizia Municipale. La viabilità è rimasta interrotta a lungo per consentire la rimozione del mezzo incidentato e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

