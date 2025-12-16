Montanaro: anziano di 83 anni trovato morto in casa dai nipoti

Spread the love

Secondo quanto si apprende, a ritrovare il corpo dell’uomo nel pomeriggio di oggi, nel suo casolare all’incrocio tra via Volpiano e via San Giovanni Bosco, sarebbero stati i nipoti che non sentendolo da giorni si sono recati a casa del pensionato e hanno scavalcato il cancello. Poi la tragica scoperta.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura e i carabinieri di Chivasso per i rilievi del caso. Presente anche il medico legale che ha escluso la morte violenta. Pare che l’uomo fosse un accumulatore seriale.

