Spread the love

ncora un incendio nell’alta padovana. Oggi 16 dicembre le fiamme si sono propagate in via San Gregorio Barbarigo a Cittadella. L’allarme al 115 è scattato poco prima delle 10 quando il rogo ha interessato una legnaia. Soltanto un tempestivo intervento dei soccorritori ha impedito che l’incendio si propagasse alla limitrofa abitazione. Non si segnalano feriti. I residenti del rione vedendo le fiamme e sentendo le sirene dei soccorritori sono accorse sul luogo dell’emergenza per sincerarsi di cosa fosse accaduto.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal locale distaccamento di Cittadella, con il supporto dell’autobotte dalla centrale di Padova, ha iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a evitare la propagazione del rogo alla casa subito adiacente al deposito. Danneggiata la tettoia che ospitava il materiale legnoso. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadra intervenuta. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate soltanto nel pomeriggio.

Il rogo avvolge la legnaia: nessun ferito, salva la casa

https://www.padovaoggi.it/cronaca/cittadella-incendio-legnaia-pompieri-16-dicembre-2025.html



