VIDEO – 11 vigili del fuoco e altre 2 persone ferite dopo l’incendio e l’esplosione di una casa nel North Carolina

SALISBURY, NC (AP) — Undici vigili del fuoco e altre due persone sono rimaste ferite nell’esplosione di un incendio domestico nella regione di Piedmont, nella Carolina del Nord.

I vigili del fuoco non hanno riportato ferite gravi, ma sono stati medicati per contusioni, commozioni cerebrali e inalazione di fumo. Altre due persone sono state trasportate in ospedale.

Undici dei 22 vigili del fuoco intervenuti sul posto sono entrati nella casa per cercare gli occupanti.

