VIDEO – Forti piogge allagano l’ospedale di Gaza e distruggono migliaia di tende che ospitano i palestinesi sfollati

Spread the love

Migliaia di tende che ospitavano i palestinesi sfollati e un ospedale sono stati allagati dopo le forti piogge cadute a Gaza, provocate da un nuovo sistema meteorologico di bassa pressione, nella mattinata di martedì.

Secondo un corrispondente di Anadolu , l’acqua piovana è penetrata in alcune sezioni dell’ospedale Al-Shifa di Gaza, in particolare nella reception e nel pronto soccorso, causando l’interruzione delle operazioni.

L’ospedale Al-Shifa, il più grande complesso medico di Gaza, è stato esposto a numerosi attacchi israeliani nel corso di due anni di genocidio e ha subito gravi danni.

Gli sforzi di riabilitazione del Ministero della Salute di Gaza dopo il cessate il fuoco sono falliti perché Israele ha impedito l’ingresso delle attrezzature necessarie.

Testimoni hanno riferito ad Anadolu che migliaia di tende per gli sfollati sono state allagate e spazzate via dai forti venti che hanno colpito l’enclave da lunedì sera.

“Ci siamo svegliati con il rumore del vento forte che colpiva la nostra tenda. Abbiamo cercato di fissarla e di tenerla ferma, ma il vento l’ha sradicata e tutti i nostri averi sono volati via”, ha raccontato ad Anadolu lo sfollato palestinese Khaled Abdel Aziz .

“Sono fuori con mia moglie e i miei figli, seduti sotto la pioggia. Non c’è nessun posto dove ripararsi”, ha detto.