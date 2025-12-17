A 81 anni finisce in balìa della corrente del Po con la sua barca: salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

Pavia, 17 dicembre 2025 – A 81 anni è stato salvato dai vigili del fuoco mentre si trovava in mezzo al Po, sulla sua barca. In difficoltà, in balìa della corrente, l’anziano ha avuto la lucidità di chiamare i soccorsi e la sua disavventura è finita bene.

Ma partiamo dal principio. L’uomo, con la sua barca, stava facendo un giro sul Po, in un tratto nel territorio comunale di Travacò Siccomario, nelle vicinanze di Pavia. La corrente del fiume era particolarmente forte, tale da non consentirgli il ritorno a riva.

Così l’81enne anni, in preda al panico ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra specializzata nel soccorso in acqua, che in breve tempo ha recuperato la barca. L’anziano è stato soccorso dagli operatori del 118, che l’hanno trasportato al Policlinico San Matteo per alcuni controlli medici: le sue condizioni non sono preoccupanti.

https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/anziano-barca-salvato-fiume-po-l9ql5fez