Bagnolo, muore dopo la caduta nel vascone dei liquami

Bagnolo (Reggio Emilia), 16 dicembre 2025 – Un agricoltore di 85 anni, Antonio Chiozzi, ha perso la vita nel tardo pomeriggio mentre si trovava nella azienda agricola di famiglia.

Improvvisamente è caduto nel vascone dei liquami, probabilmente a causa del movimento della grata esterna, su cui l’uomo ha messo il piede nello spostarsi verso la stalla. E’ accaduto nell’allevamento di via Bassa, a San Michele di Bagnolo. Sono stati i familiari a prestare il primo soccorso, intervenuti quando hanno sentito le invocazioni di aiuto del pensionato.

Sono riusciti a raggiungerlo per poi issarlo sul piazzale, dove hanno avviato le pratiche di emergenza, visto che non dava già segni di vita.

Sul posto sono arrivati anche ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco. Ma per Chiozzi non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri di Bagnolo con il Servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda Usl, per svolgere gli accertamenti, che si sono conclusi solo in serata. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un episodio assolutamente accidentale.

