mercoledì, Dicembre 17, 2025
Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco -Comando Provinciale di Catania partecipano all’esercitazione Semestrale SAP e SECURITY PORTUALE, Marina di Riposto – Porta dell’Etna S.p.A. 2025

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Si è svolta quest’oggi, all’interno del porto Marina di Riposto, l’esercitazione denominata “Soccorso Antincendio Portuale e Security” presso il molo diportistica, con il personale del Comando dei Vigili del Fuoco etneo, distaccamento di Riposto e il Servizio Nautico, impegnato nelle attività, coordinate dalla Guardia Costiera, con il contributo di altre amministrazioni ed enti (Protezione Civile, Carabinieri, rimorchiatori).

Il personale dei Vigili del Fuoco ha contribuito al buon esito delle operazioni di soccorso in banchina con lo spegnimento di un incendio simulato, all’interno di una colonna di accesso al servizio elettrico.

L’attività dei Vigili del Fuoco ha consentito di operare in totale sicurezza nello spegnimento del principio avanzato d’incendio, della messa in sicurezza della banchina interessata e del contenimento di eventuali inquinanti sversati in mare.

La specifica competenza degli operatori VV.F. ha permesso a tutti i partecipanti di garantire nei tempi previsti e con la massima sicurezza la conclusione della simulazione raggiungendo i migliori risultati.

