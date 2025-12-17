Incendio di un furgone che trasportava bombole di acetilene

Spread the love

GROSSETO – Nel pomeriggio di oggi, 17 dicembre 2025, poco prime delle 16, i vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un furgone in transito sulla Strada Statale Aurelia, in corsia sud, nei pressi dello svincolo per Alberese.

Il mezzo, che trasportava bombole di acetilene, per cause attualmente in corso di accertamento ha preso fuoco durante la marcia. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Grosseto e di Orbetello, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e al raffreddamento delle bombole, particolarmente instabili se esposte a elevate temperature.

Durante le operazioni di messa in sicurezza, la circolazione stradale è stata regolata dalla Polizia Stradale di Orbetello. Sul posto è stata inviata un’ulteriore squadra dei vigili del fuoco con un apposito contenitore per il posizionamento delle bombole, al fine di garantirne il continuo raffreddamento e la definitiva messa in sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

