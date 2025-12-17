mercoledì, Dicembre 17, 2025
Incidente mortale sulla Pachino-Ispica

PACHINO – Un uomo di 80 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale verificatosi, questo pomeriggio, lungo la Strada Provinciale 49 che collega Pachino a Ispica. Violentissimo lo scontro tra una Citroen C3 e una Alfa Romeo Mito. Il conducente di quest’ultima era proprio l’80enne, che ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un muro.

Presenti sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per cercare di rianimare il malcapitato, gli agenti della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. In mano a questi ultimi i rilievi per ricostruire le esatte cause del sinistro. Non si esclude il maltempo, che potrebbe aver reso sdrucciolevole il manto stradale.

https://newsicilia.it/siracusa/cronaca/incidente-mortale-sulla-pachino-ispica/1053361

