Investito e tascinato per 2 Km. – Elio Arlandi ucciso da un tir a Genova – aveva 67 anni

Secondo le prime indagini il conducente non si sarebbe accorto di nulla ed è stato un automobilista che ha assistito alla tragedia a chiamare i soccorsi e a far intervenire le forze dell’ordine che hanno fermato il camion a distanza considerevole rispetto al punto in cui sarebbe avvenuta la tragedia. Al conducente del mezzo è stato sequestrato il telefono cellulare ed è stato sottoposto ai test anti alcol e anti droga come prescritto in automatico in queste situazioni.

Arlandi aveva fondato la band nel 1979 insieme a Piero De Luca (bassista), Giampiero Esposito (batterista) e Fiorenzo Bodelli (armonicista). Arlandi era il chitarrista della band. Sui social un amico lo ricorda così: «Ciao Elio, continua a suonare da lassù, mi dispiace, sempre nel cuore la tua musica, ogni tanto ascolto la cassetta che mi avevi regalato con i brani live per il mio compleanno con tutte vostre firme, continua a suonare anche da lassù, hai trascorso una vita sui camion, destino beffardo e maledetto».

IL MESSAGGERO

