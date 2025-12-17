La legnaia prende fuoco: corsa contro il tempo dei vigili del fuoco

Spread the love

Un risveglio davvero da dimenticare quello vissuto all’alba di mercoledì 17 dicembre in quel di Nistella, a Piazzola (comune di Rabbi) dove intorno alle 5 del mattino è divampato un incendio che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco volontari dei corpi di Rabbi e di Malé, questi ultimi giunti sul posto con l’autoscala.

“Le fiamme, originate da una legnaia, sono state rapidamente circoscritte grazie al tempestivo intervento dei pompieri, evitando così che il rogo si propagasse all’abitazione adiacente” fanno sapere i vigili del fuoco intervenuti. Si sta cercando di ricostruire che cosa abbia innescato l’incendio.

Tanta apprensione, certo, ma per fortuna i danni sono stati contenuti, concentrandosi solo sulla legnaia e a una finestra. Intorno alle 7:30 le operazioni sono terminate.