Roma, convegno su gli infortuni al ginocchio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ISA 18 dicembre

IGILI DEL FUOCO

L’Ufficio per l’Attività di Vigilanza Ispettiva in materia di igiene e salute della Direzione Centrale per l’Attività Ispettiva e gli Affari Legali ha organizzato per il giorno 18 dicembre un convegno dal titolo: gli infortuni al ginocchio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco: conoscerli, trattarli e prevenirli.

L’incontro si terrà a Roma presso l’Istituto Superiore Antincendi con inizio previsto per le ore 8.30

L’Ufficio è da sempre impegnato nella prevenzione e nel monitoraggio degli infortuni e delle patologie prevalenti correlate all’attività lavorativa del Vigile del fuoco, tramite iniziative volte a promuovere le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’incontro formativo del 2025, rivolto al personale del Corpo Nazionale, pone l’attenzione sugli infortuni al ginocchio occorsi durante l’attività lavorativa, sulle lesioni più frequenti, sulle cause e le dinamiche determinanti nonché sulle strategie di prevenzione, sui percorsi terapeutici e riabilitativi utili a ridurne incidenza, gravità ed esiti invalidanti. Viene dato, inoltre, particolare rilievo alle nuove tecniche utilizzate nell’ambito della medicina rigenerativa e della chirurgia protesica del ginocchio e alle problematiche medico-legali relative all’idoneità lavorativa e all’istituto della causa di servizio.

L’obiettivo è quello di incrementare la conoscenza dei rischi professionali e dei principi di prevenzione e protezione contro gli infortuni al ginocchio, favorendo l’acquisizione di una maggior consapevolezza delle proprie e altrui condizioni di salute e di sicurezza attraverso l’applicazione di un modello fondato sulla partecipazione e il feedback comunicativo.

Per seguire l’evento in diretta streaming: https://www.vigilfuoco.tv/convegno-isa