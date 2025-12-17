mercoledì, Dicembre 17, 2025
cronaca

Savona, 22enne Valentina Squillace -Travolta e trascinata da un tir a Savona, muore la 22enne Valentina Squillace

Un incidente la cui dinamica, al vaglio della polizia locale, non è del tutto chiara. Di certo si sa che Valentina Squillace stava attraversando la strada – e i testimoni affermano che fosse sulle strisce pedonali.

La ragazza avrebbe iniziato ad attraversare quando il semaforo è diventato verde. Il tir, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere passato a sua volta con il verde per poi rimanere bloccato dalla coda all’interno dell’incrocio: l’autista avrebbe quindi proseguito la sua corsa senza accorgersi della ragazza.

L’ha travolta, il pesante mezzo l’ha risucchiata sotto le ruote trascinandola per alcuni metri. Subito sono scattati i soccorsi con l’intervento sul posto dell’automedica, di un’ambulanza e dei vigili del fuoco, ma per la ragazza non c’era più niente da fare.

