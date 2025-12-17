mercoledì, Dicembre 17, 2025
VIDEO – Tre persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a un incidente tra tre auto a Panorama City.


PANORAMA CITY, LOS ANGELES (KABC) — Un uomo di 35 anni è rimasto intrappolato in un furgone ed è stato salvato dai vigili del fuoco intervenuti. È stato trasportato in un ospedale locale in condizioni critiche. Il trentacinquenne era nel furgone con un trentenne morto nell’incidente.

Le altre due persone rimaste uccise nell’incidente, un uomo e una donna, erano a bordo di una Ford Mustang. Avevano entrambi 20 anni. Tre persone a bordo della terza auto coinvolta nell’incidente hanno rifiutato le cure.

https://abc7.com/post/3-dead-multi-vehicle-crash-panorama-city-los-angeles/18282119

