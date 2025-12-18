Brescia, incendio alla Torre Cimabue: evacuato l’edificio e famiglie soccorse

Spread the love

Brescia, 18 dicembre 2025 – Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, alla Torre Cimabue a Brescia: decine di appartamenti sono stati evacuati e alcune famiglie soccorse dal personale del 118.

L’allarme è scattato poco dopo le 13. E sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Ma anche il 118.

L’edificio è stato fatto evacuare per evitare intossicazioni. Diverse famiglie sono state assistite dal personale del 118, ma al momento non si registrano feriti particolarmente gravi e nemmeno danni alla struttura. Infatti, già a metà pomeriggio i vigili del fuoco erano al lavoro per fare rientrare gli inquilini.

