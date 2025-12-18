giovedì, Dicembre 18, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Brescia, incendio alla Torre Cimabue: evacuato l’edificio e famiglie soccorse

Il Faro
Spread the love

Brescia, 18 dicembre 2025 – Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, alla Torre Cimabue a Brescia: decine di appartamenti sono stati evacuati e alcune famiglie soccorse dal personale del 118.

L’allarme è scattato poco dopo le 13. E sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Ma anche il 118.

L’edificio è stato fatto evacuare per evitare intossicazioni. Diverse famiglie sono state assistite dal personale del 118, ma al momento non si registrano feriti particolarmente gravi e nemmeno danni alla struttura. Infatti, già a metà pomeriggio i vigili del fuoco erano al lavoro per fare rientrare gli inquilini.

https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/incendio-torre-cimabue-r3bkox3c

Potrebbe anche interessarti

Inizia il merchandising dei Vigili del Fuoco

Il Faro

Video – Concorso Letterario Nazionale dedicato ai Vigili del Fuoco caduti in servizio

Il Faro

Silanus: a fuoco un fienile, sul posto i vigili del fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *