Esercitazione di Colonna Mobile Regionale per l’intero territorio della Sicilia – coinvolti circa 150 Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO

Dal 9 al 12 dicembre 2025 si è svolta un’importante esercitazione di Colonna Mobile Regionale che ha interessato l’intero territorio della Sicilia e ha coinvolto circa 150 Vigili del Fuoco ogni giorno provenienti dai diversi comandi provinciali.

L’esercitazione, finalizzata al mantenimento e al potenziamento della capacità di risposta alle emergenze, ha previsto la dislocazione del personale su più siti operativi regionali dove son ostati simulati diversi scenari complessi di intervento.

Nel corso delle quattro giornate sono stati attivati i moduli specialistici di Colonna Mobile, specie quelli utilizzati per scenari di tipo sismico e alluvionale. Infatti, sono stati simulati scenari di contrasto al rischio acquatico presso il sito delle Terme Segestane, in provincia di Trapani, e lungo il fiume Alcantara, nel territorio di Messina, all’interno del Parco dell’Alcantara. Nei due scenari sono stati impiegati specialisti acquatici, sommozzatori e fluviali. Inoltre, sono stati attivati i moduli di coordinamento attraverso l’istituzione di Posti di Comando Avanzato (PCA).

Negli stessi luoghi ha operato anche il Nucleo TLC (Telecomunicazioni), che ha potuto testare il sistema tecnologico necessario a garantire le comunicazioni tra le squadre presenti sui siti dell’emergenza e le sale operative provinciali e regionali, verificandone l’efficacia in contesti complessi e a elevata criticità.

Contestualmente, è stata attivata la componente logistica mediante l’impiego di moduli leggeri di Colonna Mobile Regionale a supporto delle attività operative e di comando, e il Nucleo SAPR (Sistema a Pilotaggio Remoto, i droni) a supporto delle squadre operative nei diversi scenari d’intervento.

In tre distinti siti regionali, individuati in borghi abbandonati ricadenti nelle province di Messina, Caltanissetta e Trapani, sono stati attivati i moduli RECS (Ricognizione preliminare Esperta e Caratterizzazione), finalizzati alla valutazione degli scenari, alla raccolta dei dati tecnici e al supporto alle successive fasi di pianificazione dell’intervento.

L’attività d’addestramento è fondamentale per verificare l’efficacia dei modelli organizzativi, l’operatività dei mezzi e delle attrezzature, e la prontezza del personale impiegato, e per evidenziare sia i punti di forza sia le aree di miglioramento utili alla pianificazione delle attività future.

L’esercitazione si inserisce nel più ampio programma di preparazione e addestramento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a tutela della sicurezza del territorio e della popolazione.