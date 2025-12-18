Gregge travolto da un treno, oltre 20 pecore morte: linea ferroviaria in tilt, ritardi e cancellazioni

Spread the love

Pontedera, 18 dicembre 2025 – La circolazione ferroviaria in Toscana è stata temporaneamente sospesa tra San Romano di Pisa ed Empoli nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre. La causa è l’investimento di un gregge di pecore da parte di un treno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:10 sulla linea Firenze-Pisa, tra San Miniato e San Romano. Il treno coinvolto è il Regionale 4035, partito da Firenze in direzione di Livorno. Dopo l’investimento il treno è stato fermato e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria. Almeno 20 pecore sono morte nell’impatto. Nelle vicinanze del gregge c’erano anche delle persone, forse i proprietari. Al momento non risultano persone coinvolte. Da chiarire il motivo per cui il gregge sia finito sui binari.

