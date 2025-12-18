giovedì, Dicembre 18, 2025
Vigili del fuoco

Incendio nella frazione di San Giacomo: domate le fiamme negli annessi agricoli, messi in salvo gli animali

Questa notte, nella frazione di San Giacomo di Spoleto, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto alcuni annessi agricoli.

La squadra del distaccamento cittadino di Spoleto ha lavorato per domare le fiamme, riuscendo a salvare tutti gli animali presenti all’interno delle strutture.

L’intervento si è concluso nelle prime ore della mattina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Enel, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della linea elettrica.

https://corrieredellumbria.it/news/cronaca/413528/incendio-nella-frazione-di-san-giacomo-domate-le-fiamme-negli-annessi-agricoli-messi-in-salvo-gli-animali.html

