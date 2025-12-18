Incidente in galleria, feriti estricati e traffico bloccato

Spread the love

Nel tardo pomeriggio di oggi un grave incidente stradale ha interrotto la viabilità lungo la galleria Spoleto–Sant’Anatolia di Narco, dove quattro veicoli sono rimasti coinvolti in una collisione che ha richiesto un intervento immediato dei soccorritori. La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale, ha visto le auto urtarsi violentemente all’interno del tunnel, generando una situazione di emergenza che ha reso necessaria la chiusura completa al traffico.

I vigili del fuoco di Spoleto hanno operato con tempestività, procedendo all’estricazione dei feriti rimasti incastrati negli abitacoli. Le persone coinvolte sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con più ambulanze provenienti dagli ospedali di Spoleto e Foligno. Le manovre di soccorso si sono svolte in condizioni complesse, rese difficili dalla conformazione della galleria e dal traffico bloccato che ha ostacolato l’accesso dei mezzi di emergenza.

Durante le operazioni di messa in sicurezza, i tecnici dell’ANAS hanno collaborato con le forze dell’ordine per garantire la stabilità della struttura e predisporre le verifiche necessarie prima della riapertura.

