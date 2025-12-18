Frontale tra auto, un morto e una ferita grave

Spread the love

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo via Settevene Palo, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di un morto e di una donna rimasta gravemente ferita.

L’allarme è scattato alle 16,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bracciano, equipaggio 25A, che all’arrivo hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Il medico del 118 ha constatato il decesso di uno dei due conducenti coinvolti nello scontro.

La donna alla guida dell’altra auto è stata soccorsa dal personale sanitario e trasferita all’ospedale di Bracciano in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e per la gestione della viabilità. La dinamica dello scontro è al vaglio delle autorità competenti.

