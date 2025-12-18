giovedì, Dicembre 18, 2025
VIDEO – Natale di solidarietà per i bambini dell’ospedale “G. SALESI” – di Ancona

VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

È ormai arrivato il Natale e i Vigili del fuoco di Ancona rinnovano la loro attenzione nei confronti dei bambini dell’ospedale pediatrico Salesi.
I “Babbo Natale” dei Vigili del Fuoco, accompagnati dalla direzione dell’ospedale e dalle Patronesse del Salesi, hanno visitato i piccoli ospiti del pediatrico per confermare l’iniziativa di solidarietà, avviata alcuni anni orsono, allo scopo di regalare un momento di svago e spensieratezza ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie e di divulgare la cultura della sicurezza sin dalla tenera età.
Babbo Natale nel tradizionale abito rosso è entrato nei reparti salutando e consegnando ai bambini un attestato da giovane pompiere e dei simpatici gadget frutto di una raccolta fondi tra tutto il personale del Comando dei Vigili del fuoco della provincia di Ancona. Nei reparti non accessibili per esigenze sanitarie i Vigili del fuoco hanno comunque compiuto la loro missione bussando alle finestre degli increduli ospiti dalla sommità dell’autoscala.
Presente all’appuntamento il Comandante Vicario Angelo Ursini e la Presidente dell’associazione “Raffaello” Nazzarena Barboni.

