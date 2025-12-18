Spread the love

Schianto di un aereo da trasporto militare An-22, l’Antey, nel distretto russo di Furmanovsky, vicino al bacino idrico di Uvodsky.

Il filmato mostra l’aereo che perde rapidamente quota prima di spezzarsi in aria. L’incidente è stato segnalato il 9 dicembre . Tutti e sette i membri dell’equipaggio a bordo sono morti.

Il filmato mostra l’aereo che si spezza in volo. Il canale Telegram Mash ha riferito che l’aereo si è schiantato nel bacino idrico di Uvod.

L’aereo An-22 è precipitato il 9 dicembre. L’agenzia di propaganda statale russa TASS, citando i servizi di emergenza, ha riferito che a bordo c’erano sette membri dell’equipaggio.

Mash ha dichiarato che l’intero equipaggio è morto nell’incidente. I primi rapporti indicano che la causa è stata un guasto agli attuatori di controllo, che potrebbero essere stati sottoposti a scarsa manutenzione prima del decollo, ha affermato l’emittente.