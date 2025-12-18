Vigili del Fuoco accendono Assisi con musica e solidarietà – Gran Concerto di Natale unisce arte, valori civili e beneficenza

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 20 dicembre 2025 la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi diventerà palcoscenico di un appuntamento che intreccia arte e impegno sociale: il “Gran Concerto di Natale – Musica per il sociale”, affidato alla Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’ensemble, simbolo di disciplina e passione, guiderà un programma che vedrà la partecipazione di artisti di rilievo internazionale, tra cui il pianista Antonio Camponogara, il tenore Francesco Grollo e il compositore Francesco Sartori, firme che hanno segnato la scena musicale italiana e oltre.

La serata, concepita come evento benefico, è sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino, che destinerà un contributo all’Istituto Serafico di Assisi, centro riconosciuto per l’assistenza e la riabilitazione di persone con disabilità. L’iniziativa intende trasformare la musica in veicolo di solidarietà, offrendo alla comunità un’occasione di riflessione e condivisione in un contesto di forte valore spirituale.

Il concerto si inserisce nel calendario delle celebrazioni natalizie con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cultura e impegno civile. La scelta di Assisi, città universalmente associata ai valori francescani, conferisce ulteriore significato all’evento, che si propone di unire armonia artistica e responsabilità sociale.