Benevento, incidente in via Santa Colomba: auto si ribalta, persona incastrata soccorsa dai vigili del fuoco

Incidente ieri sera a Benevento, in via Santa Colomba. Poco prima di mezzanotte, un’auto è rimasta incastrata a seguito di una violenta collisione e, a causa dell’impatto, si è ribaltata su un lato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la persona rimasta bloccata all’interno del veicolo, insieme al personale del 118 che ha provveduto ai soccorsi. Fortunatamente la vittima non risulta in pericolo di vita, ma è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico durante le operazioni di soccorso.

La dinamica dell’incidente evidenzia ancora una volta la necessità di massima prudenza lungo le strade cittadine, soprattutto nelle ore notturne.

