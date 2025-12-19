Roverbella, non vede rientrare il padre e lancia l’allarme: lo trovano i carabinieri dentro l’auto nel fosso
Giovedì 18 dicembre, alle ore 21,30, giungeva una telefonata al 112 da parte di una persona che riferiva che il padre non era rincasato. Veniva fornito all’operatore dei Carabinieri la targa ed il modello del veicolo in uso al padre. Il segnalante riferiva che il padre era uscito di casa nel pomeriggio, dovendo acquistare dei ricambi per il proprio veicolo.
Alle successive ore 21,45 il 118 segnalava che stava intervenendo nel comune di Roverbella, strada Mandrago, per una fuoriuscita autonoma. Sul posto interveniva una pattuglia dei Carabinieri di San Giorgio Bigarello, che constatava che l’autovettura nel fosso era proprio quella segnalata precedentemente.
Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco e personale del 118 che estraevano dall’abitacolo il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo, un 84nne del luogo. Il ferito veniva trasportato in codice giallo all’ospedale di Mantova, non in pericolo di vita.
