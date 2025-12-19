Transpolesana, camion esce di strada: chiusa al traffico la carreggiata nord a Villa Bartolomea

Spread the love

Anas comunica che sulla strada statale 434 “Transpolesana” è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Verona, allo svincolo dell’autostrada A4 a Verona, in località Villa Bartolomea, a seguito di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante.

L’evento si è verificato al km 47,400. Il mezzo è uscito di carreggiata senza urti con altri veicoli. Per consentirne la rimozione in piena sicurezza si è resa necessaria la chiusura della carreggiata nel tratto interessato.

La chiusura riguarda il tratto compreso tra gli svincoli di Carpi e Villa Bartolomea. È stata disposta l’uscita obbligatoria a Carpi per i veicoli diretti verso Verona.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

