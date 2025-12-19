venerdì, Dicembre 19, 2025
cronaca

Tre auto di finanzieri bruciate a Serpentara: la dinamica e le indagini in corso

Tre auto di finanzieri bruciate a Serpentara, Roma, in un possibile atto doloso. Indagini in corso per chiarire il movente dietro l’attacco notturno. La verità attende.

La notte tra il 17 e il 18 dicembre è stata teatro di un grave episodio di vandalismo, o forse qualcosa di più, nel quartiere del Nuovo Salario a Roma. Tre vetture private, appartenenti a militari della Guardia di Finanza, sono state avvolte dalle fiamme mentre erano parcheggiate in via Virginio Talli 141, un’area adiacente agli uffici del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del 3° Gruppo Metropolitano. Un attacco mirato che solleva numerosi interrogativi.

