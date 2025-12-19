Treno travolge mucche che pascolavano sui binari a Candelo. Il sindaco: poteva deragliare

Spread the love

CANDELO – Una mattinata complicata per la linea ferroviaria biellese. Il treno regionale Santhià-Biella, mentre transitava nel territorio di Candelo, nei pressi del sottopassaggio di via Garibaldi, si è improvvisamente trovato sui binari un gruppo di mucche. Il convoglio le ha investite in pieno.

L’impatto è stato violento: alcune delle mucche sono morte sul colpo, mentre almeno due animali sono stati sbalzati a distanza. Nonostante la gravità dello scontro, il treno non è deragliato. «È stata una fortuna – ha spiegato il sindaco di Candelo, Paolo Gelone, accorso immediatamente sul posto –. Stiamo aspettando l’arrivo del veterinario».

A bordo del convoglio viaggiavano circa quaranta passeggeri, tra cui anche alcuni bambini. Prima di farli scendere, l’amministrazione comunale ha fatto posizionare dei teli per coprire i corpi degli animali, evitando così ulteriori disagi ai viaggiatori. La scena, come raccontato dai soccorritori, è apparsa da subito particolarmente impressionante.

