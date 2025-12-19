VIDEO – Aereo privato precipita a Statesville, ci sono morti. Il jet di proprietà del pilota NASCAR Greg Biffle

Spread the love

Carolina del Nord, Stati Uniti: un jet privato si è schiantato giovedì mattina mentre tentava di atterrare all’aeroporto regionale di Statesville, uccidendo tutte e sette le persone a bordo, tra cui il pilota NASCAR in pensione Greg Biffle, e innescando un’indagine federale da parte delle autorità aeronautiche.

L’aereo, identificato come un Cessna C550 Citation II, è precipitato nei pressi della pista poco dopo le 10:00 ora locale, secondo la Federal Aviation Administration (FAA). Il jet ha preso fuoco all’impatto, senza lasciare superstiti, hanno confermato le autorità.

Secondo le informazioni preliminari diffuse dalle autorità, il jet era partito dall’aeroporto regionale di Statesville ed era diretto in Florida, con l’intenzione di proseguire verso le Bahamas. Poco dopo il decollo, l’aereo ha virato verso l’aeroporto per motivi non ancora resi noti al pubblico.