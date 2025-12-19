VIDEO – Bloccato a ridosso di un dirupo durante la passeggiata – cane salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

BRESCIA. Cane rimane bloccato a ridosso di un dirupo durante una passeggiata con il proprietario nella zona del Santuario della Madonna del Corno, nel territorio di Provaglio d’Iseo: vigili del fuoco in azione per le operazioni di recupero.

È successo nella giornata di ieri, giovedì 18 dicembre: a lanciare l’allarme, secondo quanto riportato, sarebbe stato proprio il proprietario dell’animale. L’incidente è avvenuto a una quota di circa 430 metri, poco lontano come detto dall’antica chiesa – alla quale si affianca un rifugio gestito dal Cai – che domina dall’alto l’abitato di Provaglio d’Iseo.

Dopo l’allarme, un operatore Saf (nucleo Speleo Alpino Fluviali) ha quindi raggiunto l’animale, che è stato in seguito recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario in buone condizioni di salute.

