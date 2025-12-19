venerdì, Dicembre 19, 2025
VIDEO – Bloccato a ridosso di un dirupo durante la passeggiata – cane salvato dai vigili del fuoco

BRESCIACane rimane bloccato a ridosso di un dirupo durante una passeggiata con il proprietario nella zona del Santuario della Madonna del Corno, nel territorio di Provaglio d’Iseovigili del fuoco in azione per le operazioni di recupero.

È successo nella giornata di ieri, giovedì 18 dicembre: a lanciare l’allarme, secondo quanto riportato, sarebbe stato proprio il proprietario dell’animaleL’incidente è avvenuto a una quota di circa 430 metri, poco lontano come detto dall’antica chiesa – alla quale si affianca un rifugio gestito dal Cai – che domina dall’alto l’abitato di Provaglio d’Iseo.

Dopo l’allarme, un operatore Saf (nucleo Speleo Alpino Fluviali) ha quindi raggiunto l’animale, che è stato in seguito recuperato riconsegnato al legittimo proprietario in buone condizioni di salute.

