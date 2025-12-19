venerdì, Dicembre 19, 2025
Ultimo:
Senza categoria

VIDEO – Taiwan, attacchi nella metropolitana di Taipei: almeno quattro morti e cinque feriti

Il Faro
Spread the love

Almeno tre persone sono state uccise e cinque ferite nella capitale taiwanese , Taipei, negli attacchi avvenuti venerdì in due stazioni della metropolitana.

Inizialmente si pensava che l’aggressore, un uomo sulla ventina, si fosse suicidato gettandosi da un edificio vicino dopo l’attacco.

Tale fatto è stato successivamente confermato dalla polizia, che ha dichiarato che l’uomo era stato dichiarato morto dopo essere stato trasportato in ospedale, secondo quanto riportato dalla Central News Agency di Taiwan, portando il numero totale dei morti a quattro. 

Potrebbe anche interessarti

Video – Grosso incendio nei boschi di Genga

Il Faro

Incidente stradale – quattro feriti e un decesso

Il Faro

Prende fuoco un silos contenente cereali: complesso intervento dei pompieri a San Pietro di Morubio

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *