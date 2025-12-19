VIDEO – Taiwan, attacchi nella metropolitana di Taipei: almeno quattro morti e cinque feriti

Spread the love

Almeno tre persone sono state uccise e cinque ferite nella capitale taiwanese , Taipei, negli attacchi avvenuti venerdì in due stazioni della metropolitana.

Inizialmente si pensava che l’aggressore, un uomo sulla ventina, si fosse suicidato gettandosi da un edificio vicino dopo l’attacco.

Tale fatto è stato successivamente confermato dalla polizia, che ha dichiarato che l’uomo era stato dichiarato morto dopo essere stato trasportato in ospedale, secondo quanto riportato dalla Central News Agency di Taiwan, portando il numero totale dei morti a quattro.