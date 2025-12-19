VIDEO – Vigili del fuoco di New York -grande incendio e un crollo per quasi nove ore di lavoro in un panificio a Brooklyn – ferito un pompiere

Spread the love

NEW YORK — Nell’incendio sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un pompiere.

L’incendio è divampato poco prima delle 2 del mattino del 17 dicembre nel quartiere di Kensington. Le autorità hanno dichiarato che l’incendio è divampato vicino ai forni del panificio e si è propagato rapidamente, incendiando le scatole impilate e il prodotto al loro interno.

I vigili del fuoco hanno lavorato in mezzo al fumo denso per raggiungere il tetto del panificio e un pompiere è rimasto brevemente intrappolato dopo il crollo parziale di un muro posteriore.

“C’è stato un crollo della parte posteriore. Uno dei nostri membri è rimasto intrappolato, ma siamo riusciti a liberarlo rapidamente dalla scena”, ha detto Woods. “Ha riportato gravi ferite ed è stato portato in un ospedale locale con ustioni alle mani e potenziali ustioni respiratorie. L’ultimo rapporto indica che il membro è ora stabile”

https://www.firerescue1.com/fdny-firefighter-trapped-burned-in-collapse-during-bakery-fire?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=FR1-Daily-12-18-25&utm_term=FR1%20Daily