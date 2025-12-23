martedì, Dicembre 23, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incidente stradale – coinvolti due veicoli: una Citroën C3 e un autofurgone Iveco Daily

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme – è impegnata dalle ore 14.10 circa in via delle Rose, incrocio via Stefanizzi, nel comune di Lamezia Terme, per un incidente stradale.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli: una Citroën C3 e un autofurgone Iveco Daily. Il conducente della Citroën è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 per il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera. Illesi il conducente e il passeggero dell’autofurgone.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti. Sul posto presenti la Polizia Locale e la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.

Potrebbe anche interessarti

Video – Alluvione nelle Marche – per non dimenticare

Il Faro

Fiume in piena, vigili del fuoco salvano 3 clochard in stradello Panaro

Il Faro

Test antigenici rapidi per il personale del CNVF.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *